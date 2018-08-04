Лучано Спаллетти : «Я мечтаю о трансфере Модрича в «Интер», как и все фаны клуба»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал возможный переход хавбека Луки Модрича из «Реала» в «Интер».

«Клуб делает все возможное, чтобы осуществить эту сделку. Я мечтаю об этом, как и все фанаты «Интера».

Он станет фундаментальным игроком для любой команды, в том числе и для нашей.

Трансферное окно еще открыто, и я надеюсь, что что-то произойдет.

Если в конце мы подпишем Месси, с радостью приму это», – сказал Спаллетти.