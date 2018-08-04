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Лучано Спаллетти : «Я мечтаю о трансфере Модрича в «Интер», как и все фаны клуба»

05.08.2018 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал возможный переход хавбека Луки Модрича из «Реала» в «Интер».

«Клуб делает все возможное, чтобы осуществить эту сделку. Я мечтаю об этом, как и все фанаты «Интера».

Он станет фундаментальным игроком для любой команды, в том числе и для нашей.

Трансферное окно еще открыто, и я надеюсь, что что-то произойдет.

Если в конце мы подпишем Месси, с радостью приму это», – сказал Спаллетти.

 
 
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Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал возможный переход хавбека Луки Модрича из «Реала» в «Интер».
 
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