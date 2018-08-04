«Милан» объявил о назначении Мальдини на пост директора по стратегическому развитию

«Милан» подтвердил возвращение экс-капитана команды Паоло Мальдини.

50-летний итальянец, который всю свою игровую карьеру провел в составе «россонери», получил должность директора по стратегическому развитию.

«Паоло Мальдини стал новым директором по стратегическому развитию «Милана», что еще сильнее укрепит новую эпоху клуба.

Паоло благодаря своим мастерству, таланту, лидерским качествам и послужному списку, которому нет равных, навсегда вошел в историю «Милана».

Эти качества сыграют ключевую роль в возвращении клуба к позициям, которые он заслуживает», – говорится в заявлении «россонери».

Мальдини выступал за «Милан» с 1984 по 2009 год и сыграл более 900 матчей.

Ранее клуб из-за долгов перешел во владение американской инвестиционной компании Elliott Management.