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«Боруссия» согласовала трансфер Витцеля. Его зарплата составит 10 млн евро в год
05.08.2018 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витцель переходит в дортмундскую «Боруссию».
Клубы согласовали трансфер 29-летнего хавбека. Немцы заплатят за бельгийца прописанные в его контракте отступные в размере 20 миллионов евро.
Уже завтра игрок прибудет в Швейцарию и присоединится к своей новой команде на сборе.
Контракт
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Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витцель переходит в дортмундскую «Боруссию».
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