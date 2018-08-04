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«Боруссия» согласовала трансфер Витцеля. Его зарплата составит 10 млн евро в год

05.08.2018 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витцель переходит в дортмундскую «Боруссию».

Клубы согласовали трансфер 29-летнего хавбека. Немцы заплатят за бельгийца прописанные в его контракте отступные в размере 20 миллионов евро.

Уже завтра игрок прибудет в Швейцарию и присоединится к своей новой команде на сборе.

Контракт «Боруссии» с Витцелем будет рассчитан на 4 года, его зарплата составит 10 миллионов евро в год.

 
 
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Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витцель переходит в дортмундскую «Боруссию».
 
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