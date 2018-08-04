«Боруссия» согласовала трансфер Витцеля. Его зарплата составит 10 млн евро в год

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витцель переходит в дортмундскую «Боруссию».

Клубы согласовали трансфер 29-летнего хавбека. Немцы заплатят за бельгийца прописанные в его контракте отступные в размере 20 миллионов евро.

Уже завтра игрок прибудет в Швейцарию и присоединится к своей новой команде на сборе.

Контракт с Витцелем будет рассчитан на 4 года, его зарплата составит 10 миллионов евро в год.