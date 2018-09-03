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Кубок Салея. Группа B. «Лида» победила «Химик»
06.08.2018 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок Салея
Группа B
Химик – Лида 3:6 (0:2, 3:2, 0:2)
Положение команд: Лида – 6 очков (2 матча), Локомотив Орша – 3 (1), Брест – 3 (1), Витебск – 0 (1), Могилев – 0 (1), Химик – 0 (1), Беларусь U-18 – 0 (1).
Напомним, победитель двухкругового турнира получит путевку в топ-8 чемпионата Беларуси (Экстралигу «А»).
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Кубок Салея Группа B Химик – Лида 3:6 (0:2, 3:2, 0:2) Положение команд: Лида – 6 очков (2 матча), Локомотив Орша – 3 (1), Брест – 3 (1), Витебск – 0 (1), Могилев – 0 (1), Химик – 0 (1),...
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