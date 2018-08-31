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Кубок Салея. «Неман» – «Юность», «Донбасс» против «Гомеля» и другие матчи
07.08.2018 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок Салея
Группа А
Донбасс – Гомель – 0:0 (первый период)
7 августа, 19.00, «Бобруйск-Арене»
Металлург – Динамо Молодечно - 0:0 (первый период)
7 августа, 19.00, Жлобин. Ледовый дворец «Металлург».
Беларусь U-20 – Шахтер - 0:0 (первый период)
7 августа, 19.00, «Чижовка-Арена»
Неман – Юность - 0:0 (первый период)
7 августа, 19.00, Ледовый дворец
Группа B
Брест – Локомотив Орша - 0:0 (первый период)
7 августа, 19.00
Могилев – Беларусь U-18 - 0:0 (первый период)
7 августа, 19.00
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Кубок Салея Донбасс – Гомель 7 августа, 19.00, «Бобруйск-Арене» Металлург – Динамо Молодечно 7 августа, 19.00, Жлобин.
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