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В Бресте проходит международный турнир по хоккею на траве
09.08.2018 — Новости Спорта | Брестская газета
Участники турнира разделены на две подгруппы, пишет
Затем «Строитель», «Минск» и «Динамо-Электросталь» перебазируются в белорусскую столицу, где с 14 по 16 августа пройдет второй этап Кубка Содружества.
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За победу с 9 по 12 августа поборются шесть команд из Беларуси, Украины и России. Для белорусов это завершающий аккорд перед началом нового сезона. Запись В Бресте...
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