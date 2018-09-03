В Бресте проходит международный турнир по хоккею на траве

Участники турнира разделены на две подгруппы, пишет. В первую, согласно жеребьевке, определены брестский «Строитель», ХК «Гомель» и «Политехник-Старт» (Житомирская область Украины). Во второй тройке будут сражаться ХК «Минск», российский «Динамо-Электросталь» и брестский «Строитель-Юность». Сильнейшие в своих подгруппах 12 августа определят обладателя золотых наград.

Затем «Строитель», «Минск» и «Динамо-Электросталь» перебазируются в белорусскую столицу, где с 14 по 16 августа пройдет второй этап Кубка Содружества.