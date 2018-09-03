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В Бресте проходит международный турнир по хоккею на траве

09.08.2018 — Новости Спорта | Брестская газета  
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Участники турнира разделены на две подгруппы, пишет БелТА. В первую, согласно жеребьевке, определены брестский «Строитель», ХК «Гомель» и «Политехник-Старт» (Житомирская область Украины). Во второй тройке будут сражаться ХК «Минск», российский «Динамо-Электросталь» и брестский «Строитель-Юность». Сильнейшие в своих подгруппах 12 августа определят обладателя золотых наград.

Затем «Строитель», «Минск» и «Динамо-Электросталь» перебазируются в белорусскую столицу, где с 14 по 16 августа пройдет второй этап Кубка Содружества.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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За победу с 9 по 12 августа поборются шесть команд из Беларуси, Украины и России. Для белорусов это завершающий аккорд перед началом нового сезона. Запись В Бресте...
 
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