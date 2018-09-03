И вновь приглашает Бубновка…



17-19 августа в культурно-развлекательном комплексе Бубновка пройдет девятый по счету областной турнир по быстрым шахматам и блицу. По предварительным данным, в соревнованиях, которые начнутся 17 августа в 15.00, примут участие шахматисты Минска, Могилева, Гомеля, Бобруйска. Рогачева, Мозыря, Калинковичей, Светлогорска и Октябрьского.

18 августа в 17.00 начнется турнир по блицу с контролем времени 5 минут на партию каждому из участников. Принять участие в нем могут все желающие.

Закрытие соревнований 19 августа в 11.00.

Соб.инф.