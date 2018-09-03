|
И вновь приглашает Бубновка…
09.08.2018 — Новости Спорта | Чырвоны Кастрычнiк
18 августа в 17.00 начнется турнир по блицу с контролем времени 5 минут на партию каждому из участников. Принять участие в нем могут все желающие.
Закрытие соревнований 19 августа в 11.00.
Соб.инф.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17-19 августа в культурно-развлекательном комплексе Бубновка пройдет девятый по счету областной турнир по быстрым шахматам и блицу. По предварительным данным, в...
|
Архив (Новости Спорта)
Свежие газеты