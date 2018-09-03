Последний шанс зарегистрироваться на турнир по настольному футболу Kicker Grant’s Party в Бресте!

В августе – октябре текущего года Tribuna.com проводит уже второй турнир по настольному футболу Kicker Grant’s Party .

Следующий его этап пройдет 16 августа в 19:00 в Бресте. На данный момент осталось три вакантных места. Регистрируйтесь! Турнир пройдет в баре «Мята Lounge» (ул. Карбышева, 28).

Также у вас по-прежнему есть возможность участвовать в других региональных этапах турнира, которые пройдут в каждом областном центре Беларуси. В связи с высоким спросом, рекомендуем поторопиться с регистрацией – иначе доступных мест может не остаться. Подтвердить свое участие в турнире по настольному футболу Kicker Grant’s Party можно на сайте grants.tribuna.com .

Tribuna.com снова запускает большой турнир по кикеру во всех областях Беларуси