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Последний шанс зарегистрироваться на турнир по настольному футболу Kicker Grant’s Party в Бресте!

09.08.2018 13:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В августе – октябре текущего года Tribuna.com проводит уже второй турнир по настольному футболу Kicker Grant’s Party.

Следующий его этап пройдет 16 августа в 19:00 в Бресте. На данный момент осталось три вакантных места. Регистрируйтесь! Турнир пройдет в баре «Мята Lounge» (ул. Карбышева, 28).

Также у вас по-прежнему есть возможность участвовать в других региональных этапах турнира, которые пройдут в каждом областном центре Беларуси. В связи с высоким спросом, рекомендуем поторопиться с регистрацией – иначе доступных мест может не остаться. Подтвердить свое участие в турнире по настольному футболу Kicker Grant’s Party можно на сайте grants.tribuna.com.

Tribuna.com снова запускает большой турнир по кикеру во всех областях Беларуси

 
Теги: Брест
 
 
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В августе – октябре текущего года Tribuna.com проводит уже второй турнир по настольному футболу Kicker Grant’s Party.
 
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