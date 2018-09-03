Сергей Герасимец: «С приходом Гуренко возрождается минское «Динамо»! Для «Зенита» это отнюдь не легкий жребий»

Экс-футболист минского «Динамо» и «Зенита» Сергей Герасимец считает, что петербуржцам будет нелегко в матчах с белорусами в Лиге Европы, sport-weekend.com .

– Еще не думали, кому будете симпатизировать в этом противостоянии?

– Не думал, но в таких матчах, как правило, болеют за слабейшего, а «Зенит» к таковым не относится. На мой взгляд, для это противостояние будет сродни эпохе Возрождения из категории большого футбола. Давно команда не привозила в столицу Белоруссии такого соперника, как . Да и сами белорусы уже переключились на ФК БАТЭ, который долгие годы был народной командой. Но с приходом Гуренко возрождается минское «Динамо»! Уверен, что придет полный стадион и будет очень интересное противостояние. Словом, для «Зенита» это отнюдь не легкий жребий.

– В вашу бытность «Динамо» было флагманом белорусского футбола. Не удивило, что команда со временем ушла в тень?

– Поначалу – удивило, но это следствие работы руководителей минского «Динамо». Люди, которые брались за дело, просто занимались распродажей игроков, зарабатывая на этом деньги. А БАТЭ развивал инфраструктуру, воспитывал своих тренеров, развивал школу. Отсюда и результат. «Динамо», напротив, было в глубоком кризисе, поскольку командой никто так и не занимался. Анализировать нынешнюю ситуацию не берусь, поскольку не знаю, как там построена работа. Одно очевидно: сдвиги есть. Команда, которую лихорадило и которая могла в тройку не попасть, сейчас на равных борется с БАТЭ, выходит в групповой этап Лиги Европы.

– Какого мнения вы о нынешнем «Динамо»?

– Сегодня это конкурентоспособная команда. Только чудо помешало ей стать чемпионом Белоруссии. И это при условии, что в «Динамо» минимальное количество легионеров. Процентов на 75 состав состоит из белорусов. Хотя есть и «варяги», – сказал Герасимец.