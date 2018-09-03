Во время матча «Динамо» – «Зенит» запретят парковку улицах Кирова, Октябрьской, Ульяновской и Физкультурном бульваре

Сегодня в 20.00 минское «Динамо» примет «Зенит». Игра пройдет на стадионе «Динамо». Citydog сообщает, что на прилегающих к арене улицах парковка будет запрещена.

«Милиция говорит, что приедет эвакуатор, и Октябрьскую перекроют для движения. Вечером к стадиону пройдет шествие болельщиков «Зенита», – рассказала Citydog минчанка Ирина.

Минское ГАИ в своем Telegram-канале сообщило, что на время проведения матча будет запрещена парковка транспорта на прилегающей к стадиону «Динамо» территории – по улицам Кирова и Ульяновской и по Физкультурному бульвару.

В пресс-службе ведомства добавили, что движение ограничат и на время подготовки к матчу, правда, не сказали, с которого часа. О шествии фанатов в пресс-службе ГАИ информации нет.

Напомним, на матч «Динамо» – проданы все 22 000 билетов.