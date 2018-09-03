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Во время матча «Динамо» – «Зенит» запретят парковку улицах Кирова, Октябрьской, Ульяновской и Физкультурном бульваре
09.08.2018 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в 20.00 минское «Динамо» примет «Зенит». Игра пройдет на стадионе «Динамо».
«Милиция говорит, что приедет эвакуатор, и Октябрьскую перекроют для движения. Вечером к стадиону
Минское ГАИ в своем Telegram-канале сообщило, что на время проведения матча будет запрещена парковка транспорта на прилегающей к стадиону «Динамо» территории – по улицам Кирова и Ульяновской и по Физкультурному бульвару.
В пресс-службе ведомства добавили, что движение ограничат и на время подготовки к матчу, правда, не сказали, с которого часа. О шествии фанатов в пресс-службе ГАИ информации нет.
Напомним, на матч «Динамо» –
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Во время матча «Динамо» – «Зенит» запретят парковку улицах Кирова, Октябрьской, Ульяновской и Физкультурном бульваре
Сегодня в 20.00 минское «Динамо» примет «Зенит».
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