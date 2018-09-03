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«Аполлон» – «Динамо» Брест. Для болельщиков гостей вход будет бесплатным
09.08.2018 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в 20.00 по белорусскому времени брестское «Динамо» на выезде сыграет с «Аполлоном» в
В ответ на такой жест болельщики
До этого пресс-служба
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Сегодня в 20.00 по белорусскому времени брестское «Динамо» на выезде сыграет с «Аполлоном» в Лиге Европы.
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