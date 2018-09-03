«Аполлон» – «Динамо» Брест. Для болельщиков гостей вход будет бесплатным

Сегодня в 20.00 по белорусскому времени брестское «Динамо» на выезде сыграет с «Аполлоном» в . Матч пройдет в Никосии, на стадионе гимнастической ассоциации «Панкиприя».

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что болельщики клуба смогут попасть на стадион бесплатно. Перед началом матча им нужно забрать билеты у представителя клуба около ворот D6 где находится вход на гостевые секторы 405, 406.

В ответ на такой жест болельщики смогут бесплатно посетить ответный матч в Бресте.

До этого пресс-служба сообщала, что билеты для гостевых фанатов стоят 15 евро.