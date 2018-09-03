Михаил Загорцев: «Если успеем, то сыграем на «Озерном» несколько последних туров, если нет, то в следующем сезоне»

Мэр «Смолевичей» Михаил Загорцев рассказал, почему команда до сих пор не играет на стадионе «Озерный», передает корреспондент Tribuna.com

– Как обстоят дела с «Озерным»?

– К сожалению, в свое время, один чиновник высказался в адрес стадиона, поэтому три месяца нас мучали проверками. Было сделано все правильно, но тендеры отложили, и из–за этого сорвалась реконструкция. Никто об этом не знает, кроме меня.

Сейчас вот гомельская «Светотехника» выиграла тендер. Трибуны в течение месяца обещают сделать. Что касается раздевалок: тендер тоже выиграли, будет небольшая задержка на полторы–две недели. Но спешить мы не станем, лучше сделать все качественно.

Представьте, три месяца органы нас проверяли, но ничего не нашли.

– Вы ставили цель сыграть на «Озерном» в этом сезоне?

– Такая задача стояла, но пришлось отложить тендеры, затем повторно проводить – все сроки сдвинулись. В октябре начинается сезон дождей и грязи, поле у нас идеально, зачем нам его мучить? Будем играть в Октябрьском. А три домашние игры сыграем в Жодино, потому что трудно разместить болельщиков того же «Динамо-Брест» на «Октябрьском», если только их приедет 500–600 человек, а есть еще и свои болельщики.

Почему никто не говорит про стадионы «Луча», «Ислочи», «Минска», а только про «Октябрьский» разговоры? Федерация ничего против нашего стадиона не имеет, разрешает играть. Несмотря на разговоры, считаю, что у нас отличная база и не каждый клуб высшей лиги может похвастаться такой. Иметь тренировочную базу с искусственным полем, второе игровое поле. У кого еще такие условия?

Если успеем, то сыграем на «Озерном» несколько последних туров, если нет, то в следующем сезоне, – сказал Загорцев.

Напомним, в начале сезона в «Смолевичах» планировали использовать ФОК «Октябрьский» только в первых двух матчах чемпионата, а после перейти на «Озерный». В итоге команда до сих пор играет на «Октябрьском».