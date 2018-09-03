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Хоккеисты «Динамо-Минск» победили московский «Спартак» на Кубке губернатора Нижегородской области

09.08.2018 — Новости Спорта | Гомельская Правда  
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Хоккеисты «Динамо-Минск» победили в овертайме московский «Спартак» на Кубке губернатора Нижегородской области со счетом 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0), сообщает корреспондент БелТА.


В начале встречи динамовцы уступали 0:3, но сумели отыграться и забросить четыре шайбы подряд. Первый гол соперники минчан организовали на 15-й минуте после удаления Андрея Костицына. Автором шайбы стал Илья Зубов. После отдыха игра, казалось, выровнялась. Минчане активнее действовали в нападении, однако ошибка голкипера Юнаса Энрота, который не выбросил шайбу у своих ворот, стоил «зубрам» второго гола. Москвичи продолжали доминировать на площадке, но в одном из эпизодов упустили Теему Пулккинена, который вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть вратаря. Илья Зубов вскоре сумел увеличить преимущество в счете «Спартака», реализовав очередное удаление — 0:3. Динамовцы сумели сократить отставание лишь под занавес периода, когда Патрик Уиркош мощно бросил, а Илья Литвинов подставил клюшку, изменив траекторию полета шайбы — 1:3.

В третьем периоде «зубры» заметно лучше выглядели в нападении. В результате Куинтон Хауден и Теему Пулккинен сделали цифры на табло равными — 3:3. В дополнительное время точным броском по воротам спартаковцев отметился вновь Теему Пулккинен.

На Кубке губернатора Нижегородской области минское «Динамо» ранее встречалось с местным «Торпедо» (1:6), рижскими одноклубниками (2:4). Белорусская команда продолжит выступление на турнире 9 августа матчем с «Динамо» (Москва), а завершит выступление 11 августа встречей с «Автомобилистом».

 
Теги: Минск
 
 
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Хоккеисты «Динамо-Минск» победили в овертайме московский «Спартак» на Кубке губернатора Нижегородской области со счетом 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0), сообщает...
 
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