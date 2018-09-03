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Кубок губернатора НО. Минское «Динамо» сыграет с московским
09.08.2018 15:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок губернатора Нижегородской области
Автомобилист – Динамо Рига – 0:0 (первый период)
Динамо Москва – Динамо Минск – 19.00
Таблица: «Автомобилист» – 8 очков (3 матча), «Динамо» Рига – 6 (3), «Динамо» Москва – 4 (3), «Торпедо» – 4 (3), «Спартак» – 3 (3), «Динамо» Минск – 2 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Кубок губернатора Нижегородской области Автомобилист – Динамо Рига – 0:0 (первый период) Динамо Москва – Динамо Минск – 19.00 Таблица: «Автомобилист» – 8 очков (3...
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