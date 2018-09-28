«Бавария» потерпела первое поражение в сезоне, уступив «Герте» – 0:2

«Бавария» уступила «Герте» в матче 6-го тура чемпионата Германии – 0:2.

Это первое поражение мюнхенского клуба в этом сезоне, как и ее нового главного тренера Нико Ковача.

Отметим, что «Бавария» не смогла победить во втором матче подряд после 7 побед подряд во всех турнирах. В минувшем туре бундеслиги мюнхенцы сыграли вничью с «Аугсбургом» (1:1).