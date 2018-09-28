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«Бавария» потерпела первое поражение в сезоне, уступив «Герте» – 0:2

29.09.2018 00:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Бавария» уступила «Герте» в матче 6-го тура чемпионата Германии – 0:2.

Это первое поражение мюнхенского клуба в этом сезоне, как и ее нового главного тренера Нико Ковача.

Отметим, что «Бавария» не смогла победить во втором матче подряд после 7 побед подряд во всех турнирах. В минувшем туре бундеслиги мюнхенцы сыграли вничью с «Аугсбургом» (1:1).

 

 

 
 
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«Бавария» уступила «Герте» в матче 6-го тура чемпионата Германии – 0:2.
 
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