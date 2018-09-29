Олег Страханович: «Не могу точно сказать, что с БАТЭ будет дальше. Есть определенная тревога»

Полузащитник «Молодечно» Олег Страханович не рискнул предположить, что будет с БАТЭ после недавнего ухода из жизни бессменного председателя правления клуба Анатолия Капского.

– В воскресенье пройдет первое в истории белорусского футбола «класико», счет которого уже никогда не узнает Анатолий Капский…

– Да, к сожалению. Что сказать по этому поводу? Тяжело, конечно. Это большая утрата и для БАТЭ, и для всего белорусского футбола. Что-то еще сказать, помимо того, что было произнесено, нелегко. Все все прекрасно знают, понимают. Не будет уже никогда и противостояния Анатолий Капский – Юрий Чиж. Что-то непривычное… Вообще, в этом году случилось много событий, ушло немало известных людей. И Юрий Шуканов, и Иван Иванович Савостиков, и Анатолий Анатольевич, и Михаил Цейтин. Очень значимые в белорусском футболе личности.

Но, возвращаясь к предстоящей игре, хочется сказать, что для БАТЭ, может, это станет какой-то дополнительной мотивацией.

– То есть у футболистов будет желание сыграть не только за клуб, но и лично за Анатолия Капского.

– Когда человек уходит, мы потом осознаем свои ошибки. В нашем случае жизнь связана со спортом, с футболом. И, думаю, в воскресенье футболисты БАТЭ в первую очередь будут стараться победить в память об Анатолии Капском.

– Мы говорим о будущем событии, о предстоящем матче. И в этой связи хочется узнать ваше мнение начет того, что ждет БАТЭ дальше.

– Таких менеджеров, даже похожи на Анатолия Анатольевича, не могу назвать. Я с ним сталкивался, когда играл в БАТЭ, в другие времена пересекались. Сейчас не могу точно сказать, что с клубом будет дальше. Есть определенная тревога. Но в БАТЭ есть Александр Захарченко, преемник Анатолия Анатольевича. У него, наверное, имеются своим мысли, опыт, видение того, что взять от прежнего руководителя. А как это все реализовать? Мало иметь только желание и знания. Важен железный и сильный характер, независимое мнение, которое было у Анатолия Анатольевича. Он всегда говорил то, что думал. Посмотрим, что будет дальше с БАТЭ, – сказал Страханович в интервью «Спортивной панораме» .