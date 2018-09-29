Юлиус Сзоке: «Три игры за неделю? Конечно, тяжело. Но это футбол. В Англии так играют каждую вторую неделю»

Хавбек «Шахтера» Юлиус Сзоке поделился мнением об игре с «Городеей» (1:0).

– Тяжелая игра сегодня была. Мы три дня назад играли с Брестом, да еще и 120 минут. Так что физически сегодня было непросто. Но главное, что мы с самых первых минут забрали инициативу себе и контролировали игру весь матч. Я был уверен, что один гол мы забьем сегодня точно. И в обороне наша команда очень здорово смотрелась – ни одного момента у «Городеи». И ведь, так и получилось – Валера Громыко заработал пенальти, Элис Бакай забил. Можно было забить еще один или два гола сегодня, если бы использовали свои моменты. Но самое главное – это три очка. Важная победа.

– Три игры за неделю – наверняка, не просто далось физически.

– Конечно, тяжело. Но это футбол. Мы должны играть в любом случае. В Англии так играют каждую вторую неделю. И мы должны учиться. К слову, я думаю, что мы хорошо подготовлены физически. Сейчас чуть-чуть отдохнем – и будем готовиться к «Гомелю».

– Команда долго не могла забить.

– Я знал, что мы забьем сегодня. Даже в перерыве ребятам сказал. А так: 1:0, три очка, сзади «насухо» – можем быть довольны.

– Сегодня, как и всегда, долго общался с болельщиками после матча.