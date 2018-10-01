Корчагин о натурализации: «На просмотре находится российская лыжница Костюченко, Стреляет только месяц!»

Тренер сборной Беларуси Виктор Корчагин рассказал о поиске усиления для женской команды.

«Между тем команда у нас нынче не только молодая, но и кадрово ограниченная. В составе всего четыре барышни, тогда как в спринте и индивидуальной гонке на этапах Кубка мира нам можно заявлять квинтет спортсменок. Поэтому ведем постоянный поиск, как и кем закрыть вакантные позиции.

Вот на просмотре находится российская лыжница Инна Костюченко, которая сейчас в рамках чемпионата страны по летнему биатлону провела свои первые гонки с винтовкой. Стреляет только месяц! Тем не менее, мы предоставили ей шанс.

А еще есть методические нюансы. Можно, например, специально вывести команду в боевые кондиции к стартовым гонкам в той же словенской Поклюке, где в начале декабря состоится первый этап Кубка мира. Для того чтобы превентивно умиротворить и руководство федерации, и требовательных болельщиков», – сказал Корчагин.