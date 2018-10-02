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Гончаренко о матче с «Реалом»: «Мы были великолепны в защите и вправе насладиться этим вечером»

03.10.2018 08:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о победе над «Реалом» (1:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

– На самом деле, когда заканчивается такая игра, нет никаких эмоций: ни радости, ни разочарования, потому что все выгорает во время игры. Наверное, осознание придет завтра-послезавтра. Мы вправе насладиться этим вечером.

Считаю, что мы были великолепны в защите. У нас была команда на поле, которая сражалась друг за друга. Наверное, тут помогли нам выстоять задор и молодость, которые у нас есть, потому что то давление и то владение мячом, которое было у «Реала» – и не надо забывать, что это «Реал», на всякий случай, – мы выстояли, победили. И это большая победа. Надеюсь, это позволит всем нашим молодым футболистам сделать шаг вперед.

– Что мог такое сказать Акинфеев после первой желтой карточки, чтобы судья тут же показал вторую?

– Думаю, что бы здесь ни было сказано... Все-таки такое количество людей, было сложно услышать. Думаю, судья погорячился в этом эпизоде, – сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

 
 
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о победе над «Реалом» (1:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
 
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