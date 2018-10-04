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БАТЭ – ПАОК. Матч посетили 10527 зрителей
05.10.2018 01:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче второго тура группового раунда Лиги Европы ПАОК в гостях разгромил БАТЭ (4:1).
За игрой на «Борисов-Арене» наблюдали 10527 зрителей. Отметим, что стадион вмещает 13121 человека.
Отметим, что худшая посещаемость в нынешнем еврокубковом сезоне была у борисовчан лишь во встрече с ПСВ (9284). На играх с ХИКом и «Карабахом» собиралось 11567 и 12489 зрителей соответственно.
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В матче второго тура группового раунда Лиги Европы ПАОК в гостях разгромил БАТЭ (4:1).
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