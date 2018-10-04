Алексей Бага о Мукаме и Кизито: «Ты сильнее – ты играешь. Это и не неудавшийся трансфер, и не недоверие»

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после матча с ПАОК (1:4) в Лиге Европы объяснил, как формируется состав на игру.

– Почему не играют Мукам и Кизито? Это неудавшиеся трансферы или вы больше доверяете обстрелянным бойцам?

– На каждую конкретную игру (чтобы мы сейчас не переходили на персоналии, и вы меня не провоцировали на какие-то вещи) выходят сильнейшие игроки. Если бы в этом матче играл Кизито, от вас последовал бы вопрос про Гордейчука. Потому что он игрок сборной. И ему нужна игровая практика перед матчами с командами Люксембурга и Молдовы.

Поставлю еще кого-то – будет вопрос про другого. Кто сегодня, 4 октября, сильнее – тот и выходит. Причем тот, кто готов приносить результат. А не тот, кто приехал в аренду, по ходу сезона, кто проходил сборы.

Это джунгли профессионального спорта. Ты сильнее – ты играешь. Это и не неудавшийся трансфер, и не недоверие. Не забывайте, что мы играем на синтетике, потом две игры проводит сборная. И у нас начинается три выезда, учитывая «Челси», – заявил Бага.