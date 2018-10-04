ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Максим Скавыш: «Перерыв пошел на пользу. Команда заиграла немного по-другому»

05.10.2018 01:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий БАТЭ Максим Скавыш объяснил, чего не хватило команде в матче с ПАОКом (1:4) в Лиге Европы.

– После 0:3 на 15 минуте вернуться в игру было довольно непросто. Перерыв пошел на пользу. Команда заиграла немного по-другому. И болельщикам было приятно смотреть.

– Это ПАОК такой сильный или БАТЭ слаб?

– Тяжело сказать. Надо посмотреть, переосмыслить. Думаю, все в совокупности. Мы ожидали агрессивное начало со стороны греков. Нам показывали видео как они прессингуют, как играют. Для нас это не стало неожиданностью. Но почему-то мы с этим не справились, – сказал Скавыш.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий БАТЭ Максим Скавыш объяснил, чего не хватило команде в матче с ПАОКом (1:4) в Лиге Европы.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Дмитрий Бага: «Надо отдать должное ПАОКу – команда очень агрессивно начала»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика