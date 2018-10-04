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Максим Скавыш: «Перерыв пошел на пользу. Команда заиграла немного по-другому»
05.10.2018 01:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий БАТЭ Максим Скавыш объяснил, чего не хватило команде в матче с ПАОКом (1:4) в Лиге Европы.
– После 0:3 на 15 минуте вернуться в игру было довольно непросто. Перерыв пошел на пользу. Команда заиграла немного по-другому. И болельщикам было приятно смотреть.
– Это ПАОК такой сильный или БАТЭ слаб?
– Тяжело сказать. Надо посмотреть, переосмыслить. Думаю, все в совокупности. Мы ожидали агрессивное начало со стороны греков. Нам показывали видео как они прессингуют, как играют. Для нас это не стало неожиданностью. Но почему-то мы с этим не справились, – сказал Скавыш.
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Нападающий БАТЭ Максим Скавыш объяснил, чего не хватило команде в матче с ПАОКом (1:4) в Лиге Европы.
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