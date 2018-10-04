|
Дмитрий Бага: «Надо отдать должное ПАОКу – команда очень агрессивно начала»
05.10.2018 00:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага проанализировал матч против ПАОКа (1:4) в
– Начало игры пошло не так. Полностью провалили начало. Если ты с такой командой вступаешь с 0:3, то шансов на положительный исход маловато. Провал на старте, и дальше было очень-очень трудно.
– В чем причины этого провала?
– Довольно многовато ошибались индивидуально. Да и командные действия были неправильные. Ну и надо отдать должное
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага проанализировал матч против ПАОКа (1:4) в Лиге Европы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)