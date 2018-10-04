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Дмитрий Бага: «Надо отдать должное ПАОКу – команда очень агрессивно начала»

05.10.2018 00:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага проанализировал матч против ПАОКа (1:4) в Лиге Европы.

– Начало игры пошло не так. Полностью провалили начало. Если ты с такой командой вступаешь с 0:3, то шансов на положительный исход маловато. Провал на старте, и дальше было очень-очень трудно.

– В чем причины этого провала?

– Довольно многовато ошибались индивидуально. Да и командные действия были неправильные. Ну и надо отдать должное ПАОКу – команда очень агрессивно начала. В команде собраны исполнители высокого уровня. И когда есть шанс, они его используют, – сказал Бага.

 
 
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Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага проанализировал матч против ПАОКа (1:4) в Лиге Европы.
 
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