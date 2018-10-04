Главный тренер ПАОКа: «Качественно проанализировали игру БАТЭ и в этот раз оказались лучше»

Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу поделился эмоциями после победы над БАТЭ (4:1) в Лиге Европы.

– С начала сезона ПАОК провел 14-матчевую напряженную серию. Как команде удается показывать в таком графике отличные результаты?

– Это был очень тяжелый период. Но мы постараемся продолжить в том же духе. Более подробный анализ хотел бы сделать после воскресной игры в чемпионате. Тогда можно будет подвести некую черту. Самое главное – сохранить наше желание побеждать в каждом матче. Важно, чтобы каждый игрок мог в любую минуту выйти на поле и помочь команде. Хоть на десять минут, хоть на пять.

– В прошлом туре чувствовалась большая разницам между ПАОКом и «Челси», в этом – между ПАОКом и БАТЭ. Это действительно так?

– Не стал бы сравнивать команды нашей группы. Каждая команда имеет свое лицо. Нужно оценивать, скорее, каждую отдельную ситуацию, отдельные обстоятельства. БАТЭ – очень хорошая команда с большим опытом выступлений в еврокубках. Но мы качественно проанализировали игру соперника и в этот раз оказались лучше.

– Чем был обусловлен выбор Жаба в качестве игрока «старта»?

– Это наша работа – анализировать состояние команды и принимать решения. Как тренер я должен смотреть не только на сегодняшний матч, но на серию последних матчей. Оценивать состояние и готовность каждого игрока, – сказал Луческу.