Алексей Бага: «Слишком робко и неуверенно начали встречу с ПАОКом»

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в эфире «Беларусь 5» прокомментировал результат матча с ПАОКом (1:4) в Лиге Европы.

– Слишком робко и неуверенно начали встречу. Когда на 17-й минуте проигрываешь 0:3, говорить о чем-то не приходится. Могли исправить что-то только в плане счета, что-то поменять в плане игры, но слишком большая фора была дана сопернику.

– Можете как-то подытожить ошибки, которые привели к голам?

– Это аксиома в еврокубковых турнирах. Тут ошибки не прощают. Другая плотность игры, другие скорости. Как только становится уязвимой какая-то зона, соперники этим моментально пользуются. Ошибки в еврокубках очень дороги.

– Трудно было докричаться до ребят, чтобы что-то изменить после 0:3 еще в первом тайме?

– Пропущенные мячи достаточно серьезно психологически «прибивают». Перерыв был как нельзя кстати. Смогли немного подкорректировать игру, забили во втором тайме и были еще моменты.

– Трудно было найти слова в перерыве?

– Слова сами вылетают каким-то образом. Нужно было больше эмоций добавить. Плюс были замены, способные усилить атаку. Какие-то точечные изменения сделали, конечно.

– Матч с минским «Динамо» как-то сегодня сказался?

– Нет. Ни в коем случае. Идем от матча к матчу.

– Когда сыграют Милунович и Сигневич?

– Милуновича беспокоит повреждение, которое получил в матче с «Види». Сигневич вчера затемпературил. Будем ждать выздоровления, – сказал Бага.

Напомним, следующий матч в Лиге Европы БАТЭ проведет 25 октября в гостях у «Челси».