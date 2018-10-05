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Марку Силва: «Влашич хорошо играет за ЦСКА и может вернуться в «Эвертон»

06.10.2018 00:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Эвертона» Марку Силва прокомментировал возможность возвращения в команду следующим летом полузащитника Николы Влашича, который арендован ЦСКА.

«Это возможно. Мы пообщались с ним, ему была необходима игровая практика.

Он может вернуться в нашу команду. Он играет здорово. Мы будем следить за ним и примем решение.

Важно, что он играет хорошо, так как это наш футболист», – сказал Силва.

21-летний хорват в 8 матчах за ЦСКА забил 3 гола и отдал 2 голевых паса. Его статистику смотрите здесь.

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Марку Силва: «Влашич хорошо играет за ЦСКА и может вернуться в «Эвертон»

 
 
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Главный тренер «Эвертона» Марку Силва прокомментировал возможность возвращения в команду следующим летом полузащитника Николы Влашича, который арендован ЦСКА.
 
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