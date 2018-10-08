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Хабиб Нурмагомедов: «Хотел заткнуть этого придурка – доказать разницу между нашим и его народом»
09.10.2018 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о победе над Конором МакГрегором на встрече с болельщиками на «Анжи-Арене».
«Каждый день просил Всевышнего, чтобы не было травм, чтобы все состоялось.
Хотел заткнуть этого придурка (Конора – Sports.ru) – доказать разницу между нашим народом и его народом.
Ничто нас не сломает, у нашего народа великая история», – сказал Нурмагомедов.
Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора болевым приемом в четвертом раунде.
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о победе над Конором МакГрегором на встрече с болельщиками на «Анжи-Арене».
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