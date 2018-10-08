Хабиб Нурмагомедов: «Хотел заткнуть этого придурка – доказать разницу между нашим и его народом»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о победе над Конором МакГрегором на встрече с болельщиками на «Анжи-Арене».

«Каждый день просил Всевышнего, чтобы не было травм, чтобы все состоялось.

Хотел заткнуть этого придурка (Конора – Sports.ru) – доказать разницу между нашим народом и его народом.

Ничто нас не сломает, у нашего народа великая история», – сказал Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора болевым приемом в четвертом раунде.

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Что ждет Хабиба и Конора после этого безумия: реванш, новый дивизион, Фергюсон?