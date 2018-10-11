ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Торпедо» проиграло 4 матча подряд, «Авангард» и «Спартак» – по 3

12.10.2018 00:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В очередной день чемпионата КХЛ «Авангард» проиграл «Словану» (2:3 ОТ), а «Торпедо» – «Сочи» (2:3 ОТ).

Для команды тренера Боба Хартли поражение стало третьим подряд. Ранее «Авангард» проиграл ЦСКА (2:4) и «Салавату Юлаеву» (2:3).

«Торпедо», которым руководит тренер Дэвид Немировски, потерпело четвертое поражение подряд. Ранее нижегородская команда проиграла «Локомотиву» (3:4 Б), «Северстали» (1:2) и московскому «Динамо» (3:4 Б).

«Спартак», возглавляемый тренером Вадимом Епанчинцевым, довел свою серию поражений до 3 матчей. Сегодня победу над москвичами одержал «Ак Барс» (1:0). Ранее «Спартак» проиграл «Витязю» (2:3 ОТ) и «Нефтехимику» (1:4).

Таблицы КХЛ

Календарь КХЛ

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередной день чемпионата КХЛ «Авангард» проиграл «Словану» (2:3 ОТ), а «Торпедо» – «Сочи» (2:3 ОТ).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Смолов о Кокорине и Мамаеве: «Проще всего сейчас осуждать ребят. Давайте будем добрее и снисходительнее!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.10.2018
Слуцк Город

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика