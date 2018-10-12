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Андрей Горбунов: «С полем на стадионе «Динамо» сегодня было что-то не так. Ребята теряли равновесие на ровном месте»

13.10.2018 01:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер сборной Беларуси по футболу Андрей Горбунов прокомментировал победу над командой Люксембурга (1:0) и посетовал на состояние поля минского стадиона «Динамо».

«Могли организовать много атак, но не пользовались свободными зонами. При этом они не создали много моментов у наших ворот.

Важно, что заработали три очка. Можно при хорошей игре сыграть вничью, как получилось в последний раз в матче с ними, когда пропустили на последней секунде.

Качество поля? Да, у нас ребята теряли равновесие на ровном месте. Правда, с полем сегодня было что-то не так. Я пытался что-то подсказывать партнерам, но все равно было очень много падений. Не знаю, в чем дело, но все были в одинаковых условиях.

Третья победа всухую? Когда оборона играет на ноль, то и нападающим легче играть впереди. Неплохой календарь составлен для нашей сборной. Этим нужно воспользоваться. Две подряд игры дома – большой плюс. Необходимо набрать максимальное количество очков», – приводит слова Горбунова «Прессбол».

 
 
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Голкипер сборной Беларуси по футболу Андрей Горбунов прокомментировал победу над командой Люксембурга (1:0) и посетовал на состояние поля минского стадиона...
 
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