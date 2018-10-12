Игорь Криушенко: «Надеюсь, что прервали эту неудачную серию с Люксембургом»

Главный тренер Беларуси по футболу Игорь Криушенко прокомментировал победу над сборной Люксембурга в Лиге наций (1:0).

– В первом тайме, особенно в его начале, игра была достаточно аккуратная. Наверное, страховались, чтобы не допустить ошибку и не дать сопернику именно из-за нее организовать атаку на наши ворота. Наверное, поэтому не так много рисковали в передачах. Старались сыграть более-менее надежно. Концовку провели достаточно неплохо. В последние 15 минут первого тайма и моменты создали, и забили, что важно для уверенности.

В перерыве не было установки играть на удержание. Говорил, что нужно так же атаковать и аккуратно сыграть сзади. У нас были моменты и подходы. Жаль, что не забили, и это напряжение держалось до конца. Дали сопернику надежду на то, что он сравняет счет. Из-за этого витало напряжение на «стандартах» и на вале.

Рад, что все закончилось нашей победой. Благодарю ребят за желание и самоотдачу. Надеюсь, что прервали эту неудачную серию с Люксембургом

– В сборную вернулся в Путило. Как оцените его игру?

– Все функции, которые на него возлагались, он с большего сделал неплохо. И впереди обострял, и по возможности старался страховать чуть ниже

– В начале матча возникало довольно много необязательных ошибок около штрафной. В чем причина? Может, сказалось предстартовое волнение?

– Возможно. Пару потерь перед своей штрафной было у Антона Путило. Просто хотел эффективно сыграть, а соперник читал эти моменты. В перерыве поговорили об этом. В некоторых моментах не получалось сыграть аккуратно из-за того, что делали лишнее касание. Соперник успевал переместиться и возникали ненужные потери.

– Тренер Люксембурга назвал игру своей команды лучшей в матчах с Беларусью. Как оцените игру своей команды? Будете ли категоричны в отношении Люксембурга.

– Для нас сегодня была важна победа. Надеюсь, наши лучшие игры еще впереди. Хотя по желанию и самоотдаче вопросов нет. Понятно, есть определенные игровые шероховатости, но они возникают всегда. Одна игра гладкая, другая более шероховатая. Но это естественный момент. Сегодня для меня важнее всего результат. Над содержанием работаем и будем стараться его корректировать.

Люксембург? Я до этого говорил, что команда прогрессирует. Неплохая команда. Тем приятнее было добиться победы. Противостояние не закончено, но повторюсь: сейчас для нас главное – Молдова.

– В первые полчаса были проблемы с переводом мяча на треть поля соперника. Это связано с осторожным началом или чем-то еще?

– Осторожное начало, соперник очень хорошо переходит из обороны в атаку. Если высоко поднимутся игроки и будет брак, люксембуржцы неплохо вылетают. Все это было связано с осторожностью. Меньше рисковали с острыми передачами.

– Сейчас вы чувствуете, что контролируете ситуацию в группе?

– По крайней мере, мы вернули себе стратегическое преимущество. Я и до этого говорил, что важна каждая игра, но многое решится в очных матчах с Люксембургом.

– На замену вышли опорники Корзун и Кендыш. Можете объяснить эти рокировки? Эта попытка удержать счет или другие задумки?

– Я уже говорил , что Путило и Драгун выполнили большой объем работы в средней зоне. Нужны были мобильные игроки, которые могут и включиться в атаку, и отобороняться. Опять же соперник добавил длинных, высоких передач, поэтому дополнительно нужны были высокие игроки.

– Половина группового этапа позади, а пропущенных мячей нет. Соперники не доставляют серьезных неприятностей?

– Нет, вы видели, что сегодня и у Люксембурга были подходы. Это не очень приятные для нас моменты. По крайней мере, вратарь и оборона это ликвидировали. Когда нет пропущенных голов, это добавляет определенной уверенности игрокам.

– Чем было продиктовано решение заменить Черника на Горбунова?

– Я смотрю игры, анализирую, а потом принимаю решения. Он достаточно уверенно выглядит в последних матчах, играет «на ноль». Это важный компонент.

– Сарока забил в первом тайме, а во втором не реализовал несколько хороших моментов.

– Главное, он забил победный гол. Всегда есть над чем работать. Тем более нападающему в завершении. Главное, что у него есть моменты. То, что он сегодня забил, – сказал Криушенко, передает корреспондент Tribuna.com.

Следующий матч в Лиге наций Беларусь проведет 15 октября против Молдовы. Встреча пройдет в Минске.