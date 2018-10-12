Иван Маевский: «Лучше при плохой игре выиграть три очка, нежели при хорошей сыграть вничью»

Полузащитник сборной Беларуси по футболу Иван Маевский прокомментировал победу над командой Люксембурга (1:0), сообщает «Прессбол».

– Непростая победа для нас, учитывая второй тайм. Сыграли не так, как нам хотелось.

Первые 15 минут встречи смотрелись неубедительно на поле. Главное, что выиграли 3 очка. Лучше при плохой игре выиграть три очка, нежели при хорошей сыграть вничью.

Да, содержание игры было не очень хорошее, но главное – победа! Надо восстанавливаться, ведь следующая встреча через два дня с Молдовой.

В первом тайме плохо вошли в игру, игра была какая-то разобранная. Во втором тайме, наверное, сказалась психология. Для нас Люксембург – непонятная команда. Очень часто с ними играем, хорошо играем. Побеждали часто, а потом пропускали непонятные голы.

Во втором тайме у нас было два стопроцентных момента, чтобы сделать счет 2:0. Сарока или Путило могли в тех моментах забивать, а потом уже была бы совсем другая игра.

– Было ли волнение?

– Возможно. Все парни знают, что стоит на кону, – сказал Маевский.