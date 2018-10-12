ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тренер Люксембурга о голе Сароки: «С нашей стороны это был подарок, который не должен был случиться»

13.10.2018 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц оценил игру команды в матче с Беларусью (0:1).

– Два абсолютно разных тайма в вашем исполнении. Как это объясните?

– Я не заметил, что в нашем исполнении было два абсолютно разных тайма.

– Вы сказали, что приехали за победой, но не расстроитесь любому исходу. Вы не расстроены?

–Конечно, если говорить о результате, я расстроен. Если учитывать, как развивались события в матче, неудовлетворен результатом, но в то же время меня порадовала игра команды. Думаю, из всех матчей, которые мы провели со сборной Беларуси до этого, это лучшая встреча в нашем исполнении. Если вы посмотрите первый тайм, сборная Беларуси первый раз ударила в створ, наверное, на 20-й минуте. До забитого гола у них было несколько полумоментов. В то же время во втором тайме у нас были хорошие возможности. К сожалению, подвела реализация в завершающей стадии. Мы не смогли забить гол. Что касается самой игры, я остался очень доволен.

– В первом тайме у Люксембурга практически не было голевых моментов...

– Я вижу эту ситуацию с другой стороны. В первом тайме у нас было очень много заблокированных ударов. У сборной Беларуси хорошая защита. Если говорить о голе в наши ворота, я думаю, с нашей стороны это был подарок, который не должен был случиться.

– Почему вместо Мальже вышел Махмутович?

– Это была вынужденная замена. Он практически не мог ходить.

– Правильно ли мы поняли, что это лучший матч Люксембурга против Беларуси, несмотря на то, что ваша команда побеждала и играла вничью в этих встречах?

– Да, это так. Я о говорю о тех матчах, которые сборная провела под моим руководством. В отличие от сегодняшнего матча в тех играх сборная Беларуси имела подавляющее преимущество. Два года назад нам удалось сыграть вничью 1:1. Но этот результат был не из-за того, что мы хорошо играли, а благодаря нашему настрою на встречу. С точки зрения качества игры сегодняшний матч был лучший из тех, которые мы сыграли против Беларуси, – сказал Хольц.

 
 
Ссылка на источник 157
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц оценил игру команды в матче с Беларусью (0:1).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Иван Маевский: «Лучше при плохой игре выиграть три очка, нежели при хорошей сыграть вничью»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика