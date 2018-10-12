Тренер Люксембурга о голе Сароки: «С нашей стороны это был подарок, который не должен был случиться»

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц оценил игру команды в матче с Беларусью (0:1).

– Два абсолютно разных тайма в вашем исполнении. Как это объясните?

– Я не заметил, что в нашем исполнении было два абсолютно разных тайма.

– Вы сказали, что приехали за победой, но не расстроитесь любому исходу. Вы не расстроены?

–Конечно, если говорить о результате, я расстроен. Если учитывать, как развивались события в матче, неудовлетворен результатом, но в то же время меня порадовала игра команды. Думаю, из всех матчей, которые мы провели со сборной Беларуси до этого, это лучшая встреча в нашем исполнении. Если вы посмотрите первый тайм, сборная Беларуси первый раз ударила в створ, наверное, на 20-й минуте. До забитого гола у них было несколько полумоментов. В то же время во втором тайме у нас были хорошие возможности. К сожалению, подвела реализация в завершающей стадии. Мы не смогли забить гол. Что касается самой игры, я остался очень доволен.

– В первом тайме у Люксембурга практически не было голевых моментов...

– Я вижу эту ситуацию с другой стороны. В первом тайме у нас было очень много заблокированных ударов. У сборной Беларуси хорошая защита. Если говорить о голе в наши ворота, я думаю, с нашей стороны это был подарок, который не должен был случиться.

– Почему вместо Мальже вышел Махмутович?

– Это была вынужденная замена. Он практически не мог ходить.

– Правильно ли мы поняли, что это лучший матч Люксембурга против Беларуси, несмотря на то, что ваша команда побеждала и играла вничью в этих встречах?

– Да, это так. Я о говорю о тех матчах, которые сборная провела под моим руководством. В отличие от сегодняшнего матча в тех играх сборная Беларуси имела подавляющее преимущество. Два года назад нам удалось сыграть вничью 1:1. Но этот результат был не из-за того, что мы хорошо играли, а благодаря нашему настрою на встречу. С точки зрения качества игры сегодняшний матч был лучший из тех, которые мы сыграли против Беларуси, – сказал Хольц.