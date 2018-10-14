Дулуб о комментировании матчей: «Всегда хочется расширить сферу своих знаний и увидеть футбол с другой стороны»

Белорусский тренер Олег Дулуб поделился эмоциями после комментирования матча Лиги наций Беларусь – Люксембург (1:0).

«Интересный опыт. Всегда хочется расширить сферу своих знаний и увидеть футбол с другой стороны. У комментаторов своя работа, у тренеров своя, у игроков своя. Это интересно и одновременно сложно, потому что все идет в прямом эфире», – сказал Дулуб в комментарии «Беларусь 5» .