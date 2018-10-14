Иван Пешич: «За 25 минут второго тайма мы забили только 6 голов. Это все говорит о нашей атаке»

Вратарь БГК Иван Пешич поделился мнением о поражении от «Барселоны» (21:29) в матче Лиги чемпионов.

«В первом тайме еще играли нормально. Хорошо сработала защита. Во втором, думаю, сделали минимум десять технических ошибок, из которых получали контратаку. Так, как мы играли сегодня, не могли победить «Барселону».

Защита не достояла последние двадцать минут. Этот сегмент игры был плохой. За 25 минут второго тайма мы забили только 6 голов. Это все говорит о нашей атаке», – сказал Пешич в интервью «Беларусь 5» .