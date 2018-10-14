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Иван Пешич: «За 25 минут второго тайма мы забили только 6 голов. Это все говорит о нашей атаке»
15.10.2018 00:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь БГК Иван Пешич поделился мнением о поражении от «Барселоны» (21:29) в матче Лиги чемпионов.
«В первом тайме еще играли нормально. Хорошо сработала защита. Во втором, думаю, сделали минимум десять технических ошибок, из которых получали контратаку. Так, как мы играли сегодня, не могли победить «Барселону».
Защита не достояла последние двадцать минут. Этот сегмент игры был плохой. За 25 минут второго тайма мы забили только 6 голов. Это все говорит о нашей атаке», – сказал Пешич в интервью
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Вратарь БГК Иван Пешич поделился мнением о поражении от «Барселоны» (21:29) в матче Лиги чемпионов.
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