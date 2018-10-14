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Чемпионат: «Сегодня в минском «Динамо» рассмотрят вопрос об отставке Дуайера. Один из кандидатов на замену – Сидоренко»

15.10.2018 13:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно «Чемпионату», сегодня состоится регулярное заседание наблюдательного совета минского «Динамо», на котором подымется вопрос об отставке главного тренера Горди Дуайера.

На данный момент подопечные канадского специалиста располагаются на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. После 17 проведенных матчей в активе «зубров» 11 очков (четыре победы при 13 поражениях).

Минский клуб имеет шестиматчевую серию поражений и продолжает подготовку к заключительному матчу домашней серии. Завтра, 16 октября, «Динамо» на «Минск-Арене» сыграет с еще одним аутсайдером Запада – московским «Динамо».

Одним из кандидатов на должность главного тренера минского клуба является нынешний наставник сборной Беларуси Андрей Сидоренко.

 
Теги: Минск
 
 
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Как стало известно «Чемпионату», сегодня состоится регулярное заседание наблюдательного совета минского «Динамо», на котором подымется вопрос об отставке...
 
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