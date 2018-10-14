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Чемпионат: «Сегодня в минском «Динамо» рассмотрят вопрос об отставке Дуайера. Один из кандидатов на замену – Сидоренко»
15.10.2018 13:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно
На данный момент подопечные канадского специалиста располагаются на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. После 17 проведенных матчей в активе «зубров» 11 очков (четыре победы при 13 поражениях).
Минский клуб имеет шестиматчевую серию поражений и продолжает подготовку к заключительному матчу домашней серии. Завтра, 16 октября, «Динамо» на «Минск-Арене» сыграет с еще одним аутсайдером Запада – московским «Динамо».
Одним из кандидатов на должность главного тренера минского клуба является нынешний наставник сборной Беларуси Андрей Сидоренко.
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Чемпионат: «Сегодня в минском «Динамо» рассмотрят вопрос об отставке Дуайера. Один из кандидатов на замену – Сидоренко»
Как стало известно «Чемпионату», сегодня состоится регулярное заседание наблюдательного совета минского «Динамо», на котором подымется вопрос об отставке...
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