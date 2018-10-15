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Иван Маевский: «Почему мы не должны быть готовы к выходу на Евро-2020? Поедем в Люксембург за победой»

16.10.2018 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник сборной Беларуси Иван Маевский после ничьей со сборной Молдовы (0:0) отметил, что белорусская команда морально готова к выходу на чемпионат Европы-2020, сообщает «Прессбол».

– Тяжелый матч, но в концовке мы наиграли на победу. К сожалению, чуть-чуть не хватило. Молдоване действовали хорошо, они неплохо атаковали, потому что им нужна была только победа. У них был один стопроцентный момент, но у нас их было гораздо больше. Увы, не смогли реализовать их, но это футбол.

– Есть ли в команде вера в то, что удастся занять первое место в группе?

– Однозначно, оптимизм есть, в ноябре будем еще раз играть с прямым конкурентом. Все в наших руках, нужна победа на выезде над Люксембургом.

– Морально команда готова выйти на Евро-2020?

Конечно, готова. Такой шанс выпадает раз в жизни. Почему мы не должны быть готовы? Поедем в Люксембург за победой, – заявил Маевский.

 
 
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Полузащитник сборной Беларуси Иван Маевский после ничьей со сборной Молдовы (0:0) отметил, что белорусская команда морально готова к выходу на чемпионат Европы-2020,...
 
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