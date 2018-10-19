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Лукашенко предложил поощрять тренеров за подготовку спортсменов для сборных

20.10.2018 00:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ЦСК «Неман» в ходе рабочего визита в Гродно

Как сообщает ОНТ, Лукашенко предложил поощрять тренеров за подготовку спортсменов для национальных сборных, а не только за результат. 

 
Теги: Гродно
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ЦСК «Неман» в ходе рабочего визита в Гродно.
 
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