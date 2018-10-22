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Виталий Жуковский: «Ислочь» собирается делать базу в Большевике»

23.10.2018 00:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о том, что клуб планирует построить базу в Большевике (Минский район).

«В Большевике сейчас выставили большую сумму. И клуб будет ее вносить, чтобы там делать свою базу. У нас есть поддержка, все этого хотят. В этом году клуб купил автобус. Но нам нужна база. Я вижу, как развивается клуб, в каком мы направлении идем – для нас большее значение имеет база подготовки детей, потому что их очень много у нас сейчас. И это более важный момент, чем даже стадион», – сказал Жуковский в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5».

Напомним, в феврале 2017 года учредитель клуба Владимир Пинчук сообщал о том, что клуб ведет переговоры о строительстве стадиона в Заславле.

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о том, что клуб планирует построить базу в Большевике (Минский район).
 
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