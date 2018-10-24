Судьи ошибочно не засчитали гол Эдера в ворота «Порту» из-за офсайда

«Локомотив» уступил «Порту» (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 55-й минуте встречи форвард железнодорожников Эдер забил гол в ворота гостей, но его отменили из-за офсайда.

На кадре из трансляции видно, что нападающий в момент удара полузащитника Мануэла Фернандеша находился на одной линии с игроком «Порту».

Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Бобби Мэдденом.





Иллюстрация: скриншот из трансляции «Матч Премьер»