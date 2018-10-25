Алексей Бага: «Конечно, хочется всегда побеждать. А от этого поражения остался неприятный осадок»

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага подвел итог выездного матча Лиги Европы против «Челси» (1:3).

– Мы стали участниками очень хорошего матча. Играли против топовой команды, имеющей в составе звезд мирового уровня. Это еще одна страничка в истории БАТЭ. Тем не менее мы уступили. Конечно, хочется всегда побеждать. А от этого поражения остался неприятный осадок.

– Каков интерес со стороны белорусских болельщиков к ответному противостоянию БАТЭ и «Челси»?

– Верим, что трибуны «Борисов–Арены» заполнятся до отказа.

– У БАТЭ было несколько возможностей забить.

– Мы хорошо исполнили один из «стандартов». Возникали и хорошие предпосылки для острых контратак, которые мы могли провести более качественно. Но имеем то, что имеем. Будем готовиться дальше.

– Каковы ваши ожидания от второй половины дистанции групповой стадии нынешней Лиги Европы?

– Будем до последнего верить в достижимость положительного для себя исхода, которым станет выход в нокаут-раунд турнира. Вот «Види» на выезде взял верх над греческим ПАОКом. Как я говорил на вчерашней пресс-конференции, ничего невозможного в футболе нет. Продолжим играть, выкладываться на сто процентов, демонстрировать максимальные концентрацию и самоотдачу, – цитирует Багу пресс-служба БАТЭ .