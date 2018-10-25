«Арсенал» выиграл 11 матчей подряд впервые за 11 лет

«Арсенал» обыграл «Спортинг» (1:0) в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы.

Команда Унаи Эмери после двух поражений на старте сезона от «Ман Сити» (0:2) и «Челси» (2:3) выиграла 11 матчей подряд во всех турнирах.

Это лучшая победная серия для лондонского клуба за последние 11 лет. В октябре 2007 года «канониры» сумели выиграть 12 матчей кряду.