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«Арсенал» выиграл 11 матчей подряд впервые за 11 лет
26.10.2018 00:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Арсенал» обыграл «Спортинг» (1:0) в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы.
Команда Унаи Эмери после двух поражений на старте сезона от «Ман Сити» (0:2) и «Челси» (2:3) выиграла 11 матчей подряд во всех турнирах.
Это лучшая победная серия для лондонского клуба за последние 11 лет. В октябре 2007 года «канониры» сумели выиграть 12 матчей кряду.
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«Арсенал» обыграл «Спортинг» (1:0) в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы.
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