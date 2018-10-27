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29 декабря Орловский проведет бой с Харрисом
28.10.2018 01:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский выступит на шоу UFC 232, которое пройдет в 29 декабря в Лас-Вегасе. Белорусский боец сразится с Уолтом Харрисом, сообщает
Орловский выиграл лишь два боя из последних девяти. На счету Харриса один выигранный поединок из последних трех.
В своем предыдущем бою сентябре Орловский проиграл россиянину Шамилю Абдурахимову на турнире UFC Fight Night 136 в Москве.
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский выступит на шоу UFC 232, которое пройдет в 29 декабря в Лас-Вегасе.
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