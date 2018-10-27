29 декабря Орловский проведет бой с Харрисом

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский выступит на шоу UFC 232, которое пройдет в 29 декабря в Лас-Вегасе. Белорусский боец сразится с Уолтом Харрисом, сообщает ufcnewsalerts .

Орловский выиграл лишь два боя из последних девяти. На счету Харриса один выигранный поединок из последних трех.

В своем предыдущем бою сентябре Орловский проиграл россиянину Шамилю Абдурахимову на турнире UFC Fight Night 136 в Москве.