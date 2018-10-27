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Журналист beIN Sports: «Владелец «Лестера» был на борту вертолета»

28.10.2018 01:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Владелец «Лестера» Вичай Сривадханапрабха был на борту вертолета в момент крушения на автостоянке стадиона «Кинг Пауэр» после матча 10-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (1:1), сообщает журналист beIN Sports Бен Джейкобс.

«Владелец «Лестера» Вичай Сривадханапрабха был на борту восьмиместного вертолета в Лондоне. Неисправность, возникшая после взлета, привела к возгоранию и крушению на автостоянке. Нет новостей о пострадавших», – написал в твиттере Джейкобс.

Sky со ссылкой на собственные источники сообщает, что на борту вертолета не было вице-президента «Лестера» Айяватта Сривадханапрабхи и спортивного директора клуба Джона Радкина.

 

 
 
Теги: Новости
 
 
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Владелец «Лестера» Вичай Сривадханапрабха был на борту вертолета в момент крушения на автостоянке стадиона «Кинг Пауэр» после матча 10-го тура чемпионата Англии с...
 
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