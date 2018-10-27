|
Журналист beIN Sports: «Владелец «Лестера» был на борту вертолета»
28.10.2018 01:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Владелец «Лестера» Вичай Сривадханапрабха был на борту вертолета в момент крушения на автостоянке стадиона «Кинг Пауэр» после матча 10-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (1:1), сообщает журналист beIN Sports Бен Джейкобс.
«Владелец «Лестера» Вичай Сривадханапрабха был на борту восьмиместного вертолета в Лондоне. Неисправность, возникшая после взлета, привела к возгоранию и крушению на автостоянке. Нет новостей о пострадавших», – написал в твиттере Джейкобс.
Sky со ссылкой на собственные источники сообщает, что на борту вертолета не было вице-президента «Лестера» Айяватта Сривадханапрабхи и спортивного директора клуба Джона Радкина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владелец «Лестера» Вичай Сривадханапрабха был на борту вертолета в момент крушения на автостоянке стадиона «Кинг Пауэр» после матча 10-го тура чемпионата Англии с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)