Андрей Капский: «В пятницу, в день смерти, говорили с отцом, он сказал: прижало уже меня как-то, наверное, не выкарабкаюсь»

Старший сын Анатолия Капского Андрей рассказал о своем разговоре с отцом в день смерти.

– В пятницу, в районе обеда, мы с ним общались. И он вдруг говорит: прижало уже меня как-то, наверное, не выкарабкаюсь.

Он очень хотел свою печь и начал строить беседку. К сожалению, не успел закончить, только 80 процентов работ завершил. Теперь это наша задача, чтобы [было] как он хотел: приготовить суп из печи и бабку, – сказал Андрей Капский.

Любил ходить на Комаровку, хотел умереть на рабочем месте. Что нового мы узнали из фильма ОНТ про Капского