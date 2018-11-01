Дмитрий Басков в раздевалке «Динамо»: «Молодчики, мужчины. Очень важная победа для всех нас»

Твиттер минского «Динамо» опубликовал видео раздевалки «зубров» после игры с «Куньлунем» (4:1).

Напомним, столичный клуб прервал рекордную 11-матчевую серию матчей без побед.

«Уникальные кадры из раздевалки после матча с «Куньлунем»!

Шайба для Дмитрия Баскова. Шлем для Евгения Лисовца. И слова благодарности для всей команды!» – сообщает твиттер «Динамо».

Сергей Костицын вручил шайбу новому гендиректору «зубров» Дмитрию Баскову, поздравив с первой победой.

«Молодчики, мужчины. Это была хорошая и самоотверженная игра. И очень важная для всех для нас победа. Спасибо», – сказал Басков.