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Кубок английской лиги. «Ман Сити» победил «Фулхэм»
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В 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» встретится с «Блэкпулом», «Челси» – с «Дерби Каунти», «Тоттенхэм» отправится в гости к «Вест Хэму», а «Манчестер Сити» примет «Фулхэм».
Матч «Лестера» с «Саутгемптоном» перенесен из-за гибели владельца клуба из Лестершира.
Кубок английской лиги
1/8 финала
- Дата проведения
-
30 октября, 22.45, «Дин Корт»
- Голы:
-
1:0 –
39 Станислас,
1:1 –
70 Эрнандес,
2:1 –
72 Кук.
Борнмут –
Боруц, Дэниэлс, Кук, Фрэнсис (Симпсон, 86), Рико, Гослинг, Серман, Станислас, Пью, Айб (Фрэйзер, 61), Дефо (Уилсон, 71).
Норвич –
Макговерн, Пасслак (Роудс, 87), Пинту (Буэндиа, 68), Циммерманн, Льюис, Трибулл (Пукки, 82), Годфри, Эрнандес, Тетти, Вранчич, Србены.
- Предупреждения:
-
Рико
(47), Циммерманн
(49).
- Дата проведения
-
30 октября, 22.45, «Пирелли»
- Голы:
-
1:0 –
52, автогол Янко,
2:0 –
64 Фрэйзер,
2:1 –
70 Грэббен,
3:1 –
82 Хескет,
3:2 –
90 Аппиа.
Бертон –
Евтимов, Фокс, Брэйфорд, Макфазин, Куинн, Хескет (Сбарра, 88), Фрэйзер (Бакстон, 85), Эйкинс, Аллен, Темплтон (Сорделл, 70), Бойс.
Ноттингем Форест –
Стил, Янко (Лолли, 69), Доусон, Хефеле, Диогу Гонсалвеш, Уотсон, Жил Диаш, Кэш, Судани (Грэббен, 56), Бридкатт (Аппиа, 84), Осборн.
- Предупреждение:
-
Доусон
(47).
- Дата проведения
-
31 октября, 22.45, «Эмирейтс»
- Голы:
-
1:0 –
33 Лихтштайнер,
2:0 –
50 Смит-Роу,
2:1 –
66 О`Коннор.
Арсенал –
Чех, Мустафи, Плегесуэло, Лихтштайнер, Дженкинсон, Гендузи, Рэмзи, Мхитарян, Смит-Роу (Ивоби, 73), Мэйтленд-Найлз (Торрейра, 60), Уэлбек (Обамеянг, 76).
Блэкпул –
Ховард, О`Коннор, Тертон, Бола, Хенеган, Томпсон, Спиринг, Фини (Каллен, 79), Гай (О`Салливан, 86), Ноттингем (Притчард, 65), Делфонзо.
- Предупреждения:
-
Гендузи
(22), Дженкинсон
(45).
- Удаления:
-
Гендузи
(56), О`Коннор
(84).
- Дата проведения
-
31 октября, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
- Голы:
-
1:0 –
5, автогол Томори,
1:1 –
9 Мэрриотт,
2:1 –
21, автогол Кио,
2:2 –
27 Уогхорн,
3:2 –
41 Фабрегас.
Челси –
Кабальеро, Кэйхилл, Эмерсон, Дзаппакоста (Аспиликуэта, 78), Кристенсен (Давид Луиз, 66), Ковачич, Фабрегас, Лофтус-Чик (Педро, 69), Канте, Виллиан, Мората.
Дерби Каунти –
Карсон, Кио, Мэлоун (Форсит, 82), Богл, Томори, Маунт, Хаддлстоун, Уилсон (Ньюджент, 82), Лоуренс, Уогхорн (Беннетт, 62), Мэрриотт.
- Предупреждения:
-
Эмерсон
(84), Кио
(90).
- Дата проведения
-
31 октября, 22.45, «Олимпийский стадион»
- Голы:
-
0:1 –
16 Сон Хын Мин,
0:2 –
54 Сон Хын Мин,
1:2 –
71 Перес,
1:3 –
75 Льоренте.
Вест Хэм –
Адриан, Фредерикс, Масуаку, Огбонна, Райс, Антонио, Фелипе Андерсон (Снодграсс, 46), Диангана, Обианг (Арнаутович, 58), Диоп, Эрнандес (Перес, 58).
Тоттенхэм –
Гассанига, Санчес, Фойт, Орье, Уокер-Питерс, Уинкс, Ваньяма, Эриксен (Скипп, 84), Алли (Нкуду, 64), Льоренте (Сиссоко, 76), Сон Хын Мин.
- Дата проведения
-
31 октября, 23.00, «Риверсайд»
- Гол:
-
1:0 –
45 Уинг.
Мидлсбро –
Константопулос, Айяла, Батт, Френд, Макнейр, Уинг, Маккуин (Сэвилл, 29), Тавернье, Лидбиттер, Брэйтуэйт (Флетчер, 65), Хьюджилл (Жестед, 56).
Кристал Пэлас –
Гуаита, Келли, Суаре (Woods, 79), Уан-Биссака, Ридевалд, Майер, Шлупп, Таунсенд, Панчон (Кайкай, 84), Серлот, Айю (Миливоевич, 65).
- Дата проведения
-
1 ноября, 22.45, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
-
1:0 –
18 Браим Диас,
2:0 –
65 Браим Диас.
Манчестер Сити –
Мурич, Данило, Стоунз, Компани, Делф, де Брюйне (Гомес, 86), Зинченко, Браим Диас (Марез, 78), Фоден, Сане, Габриэл Жезус.
Фулхэм –
Рико, Одои, Рим (Ле Маршан, 69), Фосу-Менса, Замбо-Ангисса, Сессеньон, Сери, Кэрни, Шюррле (Айите, 81), Митрович, Вьетто (Кристи, 90).
- Предупреждение:
-
Компани
(80).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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В 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» встретится с «Блэкпулом», «Челси» – с «Дерби Каунти», «Тоттенхэм» отправится в гости к «Вест Хэму», а «Манчестер Сити»...
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