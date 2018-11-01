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Кубок английской лиги. «Ман Сити» победил «Фулхэм»

02.11.2018 00:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» встретится с «Блэкпулом», «Челси» – с «Дерби Каунти», «Тоттенхэм» отправится в гости к «Вест Хэму», а «Манчестер Сити» примет «Фулхэм».

Матч «Лестера» с «Саутгемптоном» перенесен из-за гибели владельца клуба из Лестершира.

Кубок английской лиги

1/8 финала

Борнмут – Норвич 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
30 октября, 22.45, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 39 Станислас, 1:1 – 70 Эрнандес, 2:1 – 72 Кук.
БорнмутБоруц, Дэниэлс, Кук, Фрэнсис (Симпсон, 86), Рико, Гослинг, Серман, Станислас, Пью, Айб (Фрэйзер, 61), Дефо (Уилсон, 71).
НорвичМакговерн, Пасслак (Роудс, 87), Пинту (Буэндиа, 68), Циммерманн, Льюис, Трибулл (Пукки, 82), Годфри, Эрнандес, Тетти, Вранчич, Србены.
Предупреждения:
Рико (47), Циммерманн (49).

 

Бертон – Ноттингем Форест 3:2 (0:0, 3:2)
Дата проведения
30 октября, 22.45, «Пирелли»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 52, автогол Янко, 2:0 – 64 Фрэйзер, 2:1 – 70 Грэббен, 3:1 – 82 Хескет, 3:2 – 90 Аппиа.
БертонЕвтимов, Фокс, Брэйфорд, Макфазин, Куинн, Хескет (Сбарра, 88), Фрэйзер (Бакстон, 85), Эйкинс, Аллен, Темплтон (Сорделл, 70), Бойс.
Ноттингем ФорестСтил, Янко (Лолли, 69), Доусон, Хефеле, Диогу Гонсалвеш, Уотсон, Жил Диаш, Кэш, Судани (Грэббен, 56), Бридкатт (Аппиа, 84), Осборн.
Предупреждение:
Доусон (47).

 

Арсенал – Блэкпул 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
31 октября, 22.45, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 33 Лихтштайнер, 2:0 – 50 Смит-Роу, 2:1 – 66 О`Коннор.
АрсеналЧех, Мустафи, Плегесуэло, Лихтштайнер, Дженкинсон, Гендузи, Рэмзи, Мхитарян, Смит-Роу (Ивоби, 73), Мэйтленд-Найлз (Торрейра, 60), Уэлбек (Обамеянг, 76).
БлэкпулХовард, О`Коннор, Тертон, Бола, Хенеган, Томпсон, Спиринг, Фини (Каллен, 79), Гай (О`Салливан, 86), Ноттингем (Притчард, 65), Делфонзо.
Предупреждения:
Гендузи (22), Дженкинсон (45).
Удаления:
Гендузи (56), О`Коннор (84).

 

Челси – Дерби Каунти 3:2 (3:2, 0:0)
Дата проведения
31 октября, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 5, автогол Томори, 1:1 – Мэрриотт, 2:1 – 21, автогол Кио, 2:2 – 27 Уогхорн, 3:2 – 41 Фабрегас.
ЧелсиКабальеро, Кэйхилл, Эмерсон, Дзаппакоста (Аспиликуэта, 78), Кристенсен (Давид Луиз, 66), Ковачич, Фабрегас, Лофтус-Чик (Педро, 69), Канте, Виллиан, Мората.
Дерби КаунтиКарсон, Кио, Мэлоун (Форсит, 82), Богл, Томори, Маунт, Хаддлстоун, Уилсон (Ньюджент, 82), Лоуренс, Уогхорн (Беннетт, 62), Мэрриотт.
Предупреждения:
Эмерсон (84), Кио (90).

 

Вест Хэм – Тоттенхэм 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
31 октября, 22.45, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 16 Сон Хын Мин, 0:2 – 54 Сон Хын Мин, 1:2 – 71 Перес, 1:3 – 75 Льоренте.
Вест ХэмАдриан, Фредерикс, Масуаку, Огбонна, Райс, Антонио, Фелипе Андерсон (Снодграсс, 46), Диангана, Обианг (Арнаутович, 58), Диоп, Эрнандес (Перес, 58).
ТоттенхэмГассанига, Санчес, Фойт, Орье, Уокер-Питерс, Уинкс, Ваньяма, Эриксен (Скипп, 84), Алли (Нкуду, 64), Льоренте (Сиссоко, 76), Сон Хын Мин.

 

Мидлсбро – Кристал Пэлас 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
31 октября, 23.00, «Риверсайд»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 45 Уинг.
МидлсброКонстантопулос, Айяла, Батт, Френд, Макнейр, Уинг, Маккуин (Сэвилл, 29), Тавернье, Лидбиттер, Брэйтуэйт (Флетчер, 65), Хьюджилл (Жестед, 56).
Кристал ПэласГуаита, Келли, Суаре (Woods, 79), Уан-Биссака, Ридевалд, Майер, Шлупп, Таунсенд, Панчон (Кайкай, 84), Серлот, Айю (Миливоевич, 65).

 

Манчестер Сити – Фулхэм 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
1 ноября, 22.45, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Браим Диас, 2:0 – 65 Браим Диас.
Манчестер СитиМурич, Данило, Стоунз, Компани, Делф, де Брюйне (Гомес, 86), Зинченко, Браим Диас (Марез, 78), Фоден, Сане, Габриэл Жезус.
ФулхэмРико, Одои, Рим (Ле Маршан, 69), Фосу-Менса, Замбо-Ангисса, Сессеньон, Сери, Кэрни, Шюррле (Айите, 81), Митрович, Вьетто (Кристи, 90).
Предупреждение:
Компани (80).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Кубок английской лиги. «Ман Сити» победил «Фулхэм»

 
 
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В 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» встретится с «Блэкпулом», «Челси» – с «Дерби Каунти», «Тоттенхэм» отправится в гости к «Вест Хэму», а «Манчестер Сити»...
 
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