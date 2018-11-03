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UFC 230. Кормье задушил Льюиса, Соуза нокаутировал Уайдмана и другие результаты

04.11.2018 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Cегодня ночью в Нью-Йорке на «Мэдисон-сквер-гарден» прошел UFC 230.

Основной кард:

Даниэль Кормье победил Деррика Льюиса удушающим приемом во втором раунде (удушающий сзади, бой за титул в тяжелом весе);

Роналдо Соуза победил Криса Уайдмана техническим нокаутом в третьем раунде (удары руками);

Джарред Канноньер победил Дэвида Бранча техническим нокаутом во втором раунде (удары руками);

Карл Роберсон победил Джека Маршмэна единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27);

Исраэль Адесанья победил Дерека Брансона техническим нокаутом в первом раунде (удары руками и ногами).

Предварительный кард:

Джордан Ринальди победил Джейсона Найта единогласным решением судей (30-27, 30-25, 30-26);

Сияра Юбэнкс победила Роксанн Модаффери единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Шеймон Мораэс победил Хулио Арсе раздельным решением судей (28-29, 29-28, 30-26);

Лиман Гуд победил Бена Сондерса нокаутом в первом раунде (удары руками);

Мэтт Фревола и Лэндо Ванната закончили бой вничью (29-28, 28-28, 28-28);

Шейн Бургос победил Курта Холобоу болевым приемом в первом раунде (рычаг локтя);

Маркос Рожерио де Лима победил Адама Вечорека единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

 
 
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Cегодня ночью в Нью-Йорке на «Мэдисон-сквер-гарден» прошел UFC 230.
 
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