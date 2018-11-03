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UFC 230. Кормье задушил Льюиса, Соуза нокаутировал Уайдмана и другие результаты
04.11.2018 08:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Cегодня ночью в Нью-Йорке на «Мэдисон-сквер-гарден» прошел UFC 230.
Основной кард:
Даниэль Кормье победил Деррика Льюиса удушающим приемом во втором раунде (удушающий сзади, бой за титул в тяжелом весе);
Роналдо Соуза победил Криса Уайдмана техническим нокаутом в третьем раунде (удары руками);
Джарред Канноньер победил Дэвида Бранча техническим нокаутом во втором раунде (удары руками);
Карл Роберсон победил Джека Маршмэна единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27);
Исраэль Адесанья победил Дерека Брансона техническим нокаутом в первом раунде (удары руками и ногами).
Предварительный кард:
Джордан Ринальди победил Джейсона Найта единогласным решением судей (30-27, 30-25, 30-26);
Сияра Юбэнкс победила Роксанн Модаффери единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);
Шеймон Мораэс победил Хулио Арсе раздельным решением судей (28-29, 29-28, 30-26);
Лиман Гуд победил Бена Сондерса нокаутом в первом раунде (удары руками);
Мэтт Фревола и Лэндо Ванната закончили бой вничью (29-28, 28-28, 28-28);
Шейн Бургос победил Курта Холобоу болевым приемом в первом раунде (рычаг локтя);
Маркос Рожерио де Лима победил Адама Вечорека единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
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Cегодня ночью в Нью-Йорке на «Мэдисон-сквер-гарден» прошел UFC 230.
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