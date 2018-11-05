Матч чемпионов НХЛ и КХЛ может пройти в сентябре 2019 года

Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил о планах провести матч между обладателями Кубка Стэнли и Кубка Гагарина в сентябре следующего года.

«Мы провели переговоры. Есть планы провести матчи между обладателями Кубка Гагарина и Кубка Стэнли в сентябре.

Гэри Беттмэн может быть готов, но нам нужно обсудить это с КХЛ.

Гэри принципиально не против этих игр, но есть ряд различных точек в обсуждении.

Сложнее будет уговорить победителя Кубка Стэнли, потому что турнир завершится в июне, а нужно играть уже в сентябре, что всегда очень чувствительно», – сказал Фазель.