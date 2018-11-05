ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бадри Акубардия: «Разницу между Беларусью и Украиной почувствовал лишь в строгом досмотре на границе и в ценах»

06.11.2018 09:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Защитник «Гомеля» Бадри Акубардия сравнил Беларусь и Украину.

«Я приехал в Беларусь, чтобы попробовать свои силы в новом чемпионате. Мне не хочется останавливаться, и хочется пробовать что-то новое. Надеюсь, «Гомель» станет для меня новым уровнем и трамплином. Но на данный момент меня все устраивает. У меня в Гомеле даже какая-то гармония появилась.

Переехав в Беларусь, я пока так и не увидел каких-то изменений. Разницу лишь почувствовал в строгом досмотре на границе и в ценах. Они на процентов сорок выше, чем в Украине. Чувствую себя в данный момент комфортно – в клубе, в команде, в городе и в чемпионате, – и верю, что все в моей жизни только начинается. А то, что я стал футболистом, – это в том числе заслуга родителей. Они меня всегда направляли, всегда говорили: «Бачо, нужно работать!» Всегда покупали самое необходимое, оплачивали мне участие в турнирах. Так что, если бы не они, продавал бы я сейчас какие-нибудь орехи или был бы хулиганом. А так могу заниматься любимым делом и играть в футбол», – сказал Акубардия.

«Бабушку расстреляли прямо у калитки». Как беженец, едва не сыгравший за «Динамо» Киев, оказался в «Гомеле»

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 171
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ. «Сочи» против минского «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика