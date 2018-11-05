Бадри Акубардия: «Разницу между Беларусью и Украиной почувствовал лишь в строгом досмотре на границе и в ценах»

Защитник «Гомеля» Бадри Акубардия сравнил Беларусь и Украину.

«Я приехал в Беларусь, чтобы попробовать свои силы в новом чемпионате. Мне не хочется останавливаться, и хочется пробовать что-то новое. Надеюсь, станет для меня новым уровнем и трамплином. Но на данный момент меня все устраивает. У меня в Гомеле даже какая-то гармония появилась.

Переехав в Беларусь, я пока так и не увидел каких-то изменений. Разницу лишь почувствовал в строгом досмотре на границе и в ценах. Они на процентов сорок выше, чем в Украине. Чувствую себя в данный момент комфортно – в клубе, в команде, в городе и в чемпионате, – и верю, что все в моей жизни только начинается. А то, что я стал футболистом, – это в том числе заслуга родителей. Они меня всегда направляли, всегда говорили: «Бачо, нужно работать!» Всегда покупали самое необходимое, оплачивали мне участие в турнирах. Так что, если бы не они, продавал бы я сейчас какие-нибудь орехи или был бы хулиганом. А так могу заниматься любимым делом и играть в футбол», – сказал Акубардия.

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