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Александра Саснович: «Был такой момент, когда я хотела заканчивать с теннисом. Мама говорит: «Что ты будешь делать? Помидорами торговать?»
07.11.2018 00:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская теннисистка Александра Саснович в интервью
«Период перехода из юниорского тенниса во взрослый был непростым. Мне повезло, что рядом был папа. На самом деле я даже хотела заканчивать с теннисом. Был такой момент. После «Ролан Гаросса», когда проиграла одной бразильянке, говорю: «Все, я заканчиваю». Мама говорит: «Что ты будешь делать? Помидорами торговать?» Обдумывала неделю – папа говорит: «Мне такого не надо: или ты заканчиваешь навсегда, или продолжаешь играть», – вспомнила Саснович.
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Александра Саснович: «Был такой момент, когда я хотела заканчивать с теннисом. Мама говорит: «Что ты будешь делать? Помидорами торговать?»
Белорусская теннисистка Александра Саснович в интервью «Беларусь 5» рассказала, что в юности раздумывала над завершениям карьеры.
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